В Британии создали мини-орган для восстановления печени человека

Учёные Кембриджского университета вырастили в пробирке и трансплантировали билиарные клетки в повреждённую печень человека. Используя новый подход, специалисты смогут восстанавливать человеческие органы, сообщает Science Journals Default License.

Специалистам удалось спасти печень, которая из-за повреждённых желчных протоков не подходила для пересадки.

Учёным впервые удалось внедрить органоиды в орган человека. Ранее данный способ использовался только для восстановления печени мелких животных.

Новый метод поможет компенсировать дефицит донорской печени, так как клеточная терапия с помощью искусственно выращенных билиарных клеток может применяться для восстановления печени пациента или повреждённой донорской печени.

Ранее учёным из Бразилии удалось вырастить функциональную ткань печени из клеток человеческой крови всего за 90 дней.