Илон Маск решил построить собственный город в Техасе

Основатель SpaceX Илон Маск анонсировал строительство собственного города в Техасе под название "Звёздная база".

О своих планах он рассказал на странице в Twitter.

Площадь города будет намного больше деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.

В "Звёздной базе" будут хорошо относиться к собакам, добавил предприниматель. Также он отметил, что городом будет управлять "The Doge".

Forbes предполагает, что это намёк Маска на криптовалюту Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге.

Точное расположение будущего города пока неизвестно.

Возможно, речь идёт о переименовании деревни Бока-Чика, считает Bloomberg.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маск задумал сделать летающую Tesla.