Основатель SpaceX Илон Маск анонсировал строительство собственного города в Техасе под название "Звёздная база".
О своих планах он рассказал на странице в Twitter.
Площадь города будет намного больше деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.
В "Звёздной базе" будут хорошо относиться к собакам, добавил предприниматель. Также он отметил, что городом будет управлять "The Doge".
Forbes предполагает, что это намёк Маска на криптовалюту Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге.
Точное расположение будущего города пока неизвестно.
Возможно, речь идёт о переименовании деревни Бока-Чика, считает Bloomberg.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маск задумал сделать летающую Tesla.
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