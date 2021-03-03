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Музыкальная терапия может быть эффективна при лечении деменции

Наука

Исследование, направленное на изучение влияние музыки на людей с деменцией, позволит лучше понять процесс старения мозга, считает американский музыкальный терапевт Ален Решке-Эрнандес.

Музыкальная терапия может быть эффективна при лечении деменции

В исследовании принимали участие 39 пожилых людей, 20 из них страдали деменцией.

Они прослушивали определённую музыку, после чего специалисты оценивали их эмоции.

Оказалось, что эмоциональный отклик на музыкальные произведения сохранялся около 20 минут. Причём независимо от того, помнят ли пациенты сам процесс прослушивания музыки. Это доказывает, что даже болезнь Альцгеймера не затрагивает области памяти, отвечающие за восприятие музыки.

Эксперт отметила, что музыкальную терапию можно использовать в процессе лечения пациентов с деменцией. Это позволит менять их состояние при помощи музыкальных композиций, которые вызывают у них приятные воспоминания или ощущения.

Но сеансы рекомендуется проводить индивидуально, так как одно и то же музыкальное произведение на каждого человека действует по-разному, сообщает scientificrussia. ru

 

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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