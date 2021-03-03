У коал обнаружили вирус, провоцирующий рак

Биологи обнаружили в геноме коал ретровирус, который вызывает развитие онкологических заболеваний у животных.

Ранее учёным не удавалось найти причину развития рака у сумчатых медведей. Считалось, что заболевание может быть вызвано лесными пожарами.

Недавно биологи подвергли исследованию ДНК коал и обнаружили ретровирус KoRV, который может вызывать развитие онкологических заболеваний.

Он меняет геном и поражает клетки животных, которые отвечают за производство спермы и яйцеклеток.

Таким образом, коалы могут быть обречены на вымирание. Ситуацию осложняет то, что у коал предрасположенность к раку передаётся по наследству.