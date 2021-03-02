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В третий раз переносится запуск спутников SpaceX на орбиту

Наука

Компания SpaceX снова переносит запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 мини-спутниками, которые призваны войти в систему глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Теперь ожидается, что они отправятся на орбиту в четверг.

Причиной вновь, как и в прошлый раз, назвали погодные условия. Также до этого возникали проблемы технического характера у самой ракеты.

SpaceX намеревается создать в космосе орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов, которые образуют сеть и обеспечат жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. В настоящее время уже запущены в космос 1143 спутника.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
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