Зубной рентген помог прочесть запечатанное письмо 1697 года

С помощью рентгена учёным удалось прочесть нераспечатанное письмо из Европы эпохи Возрождения, сообщает Nature Communications.

Письмо нашли в почтовом сундуке XVII века.

Отправители писем несколько раз сложили лист письма и закрепили, чтобы он не разворачивался.

Чтобы прочесть такое послание, нужно разрезать лист.

Но учёные применили высокочувствительный рентгеновский микротомографический сканер, разработанный для стоматологов.

Благодаря этому прибору, специалисты смогли увидеть даже мельчайшие следы металла в чернилах.

Учёные восстановили и расшифровали текст, не разрезая письмо.

Письмо было написано 31 июля 1697 года. Автор послания Жак Сеннак. Оно адресовано его двоюродному брату. В письме говорится о получении заверенной копии извещения о смерти некоего Даниэля Ле Перса. Благодаря таким историческим источникам учёные могут изучить быт жителей Европы XVII века.

В общей сложности в почтовом сундуке сохранилось около 2600 писем, которые так и не были отправлен адресатам. Учёные хотят продолжить расшифровку текстов.