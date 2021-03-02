Аналитик рассказал, когда Apple откажется от порта зарядки на iPhone

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple откажется от порта зарядки на iPhone не раньше 2022 года, сообщает 9to5mac.

Специалист уверен, что в iPhone 13 сохранится разъем Lightning, но параллельно с ним в Apple активно развивают технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Полный отказ от проводов произойдет в 2022 или 2023 годах.