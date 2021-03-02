В Египте обнаружили древнейшее кладбище домашних животных

В Египте обнаружили кладбище домашних животных возрастом около двух тысяч лет. Там захоронено около 600 кошек и собак. В могиле вместе с питомцами находятся ошейники и украшения.

Данная находка говорит о том, что древние египтяне придавали большое значение домашним животным.

Открытие было сделано ещё в 2011 году. Кладбище датировано I-II вв. нашей эры.

100 животных, в основном кошек, было раскопано в 2017 году. Тогда учёные решили, что наткнулись на обычный мусор. В общей сложности было найдено около 585 животных.

Умерших питомцев хоронили в отдельных ямах, а их останки покрывали тканями или керамическими "саркофагами", сообщает "Профиль".