Биологи из Университета Эксетера совместно с коллегами из Общества защиты черепах (SPOT) обнаружили новое место размножения средиземноморского тюленя-монаха, который находится на грани исчезновения. В настоящее время общая популяция этих видов животных составляет около 700 особей.
Оказалось, что средиземноморские тюлени-монахи размножаются в пещерах Северного Кипра. За период с 2016 по 2019 год там родилось три особи.
Учёные утверждают, что эти пещеры нужно охранять, так как на береговой линии ведётся строительство отелей.
В ходе обследования, которое проводилось в 2007 году, выяснилось, что из 39 возможных мест некоторые уже были разрушены.
Команда учёных организовала долгосрочный мониторинг за пещерами, чтобы определить численность этой популяции тюленей.
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