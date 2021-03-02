Биологи нашли место размножения самого редкого в мире вида тюленей

Биологи из Университета Эксетера совместно с коллегами из Общества защиты черепах (SPOT) обнаружили новое место размножения средиземноморского тюленя-монаха, который находится на грани исчезновения. В настоящее время общая популяция этих видов животных составляет около 700 особей.

Оказалось, что средиземноморские тюлени-монахи размножаются в пещерах Северного Кипра. За период с 2016 по 2019 год там родилось три особи.

Учёные утверждают, что эти пещеры нужно охранять, так как на береговой линии ведётся строительство отелей.

В ходе обследования, которое проводилось в 2007 году, выяснилось, что из 39 возможных мест некоторые уже были разрушены.

Команда учёных организовала долгосрочный мониторинг за пещерами, чтобы определить численность этой популяции тюленей.