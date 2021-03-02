Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Михаил Амосов раскритиковал идею ликвидации маршруток в Петербурге
Квят станет резервным пилотом команды Формулы-1 "Альпин"
Стало известно, как легко отказаться от сладкого
МИД РФ объяснил противоречивость "ковид-сертификации" в ЕС
Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"
Вандалы осквернили советский памятник-танк в Эстонии
Сергей Соседов раскритиковал Киркорова и Баскова
Аналитики Glassnode: майнеры не торопятся продавать биткойн
Лыжницы проведут "разделку" чемпионата мира на трассе с солью

Биологи нашли место размножения самого редкого в мире вида тюленей

Наука

Биологи из Университета Эксетера совместно с коллегами из Общества защиты черепах (SPOT) обнаружили новое место размножения средиземноморского тюленя-монаха, который находится на грани исчезновения. В настоящее время общая популяция этих видов животных составляет около 700 особей.

Оказалось, что средиземноморские тюлени-монахи размножаются в пещерах Северного Кипра. За период с 2016 по 2019 год там родилось три особи.

Учёные утверждают, что эти пещеры нужно охранять, так как на береговой линии ведётся строительство отелей.

В ходе обследования, которое проводилось в 2007 году, выяснилось, что из 39 возможных мест некоторые уже были разрушены.

Команда учёных организовала долгосрочный мониторинг за пещерами, чтобы определить численность этой популяции тюленей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"
Вандалы осквернили советский памятник-танк в Эстонии
Сергей Соседов раскритиковал Киркорова и Баскова
Аналитики Glassnode: майнеры не торопятся продавать биткойн
Горбачёв. Политическому неудачнику исполнилось 90
Биологи нашли место размножения самого редкого в мире вида тюленей
Лыжницы проведут "разделку" чемпионата мира на трассе с солью
Долг АСВ перед Центробанком снизился до 340 млрд рублей
К Пасхе на московских кладбищах запустят бесплатные автобусы
"Недоразумение": Илон Маск не ответил на запрос Кремля
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Дробыш обвинил Баскова в излишнем пафосе
Российский шоу-бизнес
Дробыш обвинил Баскова в излишнем пафосе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников