Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Платформа создана для коротких видеороликов портретной ориентации, сообщает GSMArena.
Новшество напоминает приложение TikTok. Чтобы попасть в раздел Shorts, запись должна быть короче одной минуты. Сейчас функция находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться в США.
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