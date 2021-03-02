YouTube разработал аналог TikTok

Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Платформа создана для коротких видеороликов портретной ориентации, сообщает GSMArena.

Новшество напоминает приложение TikTok. Чтобы попасть в раздел Shorts, запись должна быть короче одной минуты. Сейчас функция находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться в США.