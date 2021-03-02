Исследование лавовых трубок и пещер на Луне поможет подготовиться к миссиям по освоению естественного спутника Земли, утверждают специалисты Европейского космического агентства (ЕКА).
Эксперты работают над концепцией аппаратов, которые будут использоваться для изучения пещер Луны.
"Мы разделили проект на несколько сценариев — например, один из них посвящен поиску входов в лунные пещеры. Другой подразумевает тщательное изучение внутренностей лунной лавовой трубы при помощи автономных дронов-вездеходов", — говорят официальные представители ЕКА.
По словам европейских специалистов, очень важно найти входы в пустоты под лунным грунтом, так как это позволит получить информацию об имеющих на Луне ресурсах.
Кроме того, расположенные на Луне пещеры способны защитить от воздействия космической радиации.
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