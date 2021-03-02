Европейское космическое агентство займётся изучением лунных пещер

Исследование лавовых трубок и пещер на Луне поможет подготовиться к миссиям по освоению естественного спутника Земли, утверждают специалисты Европейского космического агентства (ЕКА).

Эксперты работают над концепцией аппаратов, которые будут использоваться для изучения пещер Луны.

"Мы разделили проект на несколько сценариев — например, один из них посвящен поиску входов в лунные пещеры. Другой подразумевает тщательное изучение внутренностей лунной лавовой трубы при помощи автономных дронов-вездеходов", — говорят официальные представители ЕКА.

По словам европейских специалистов, очень важно найти входы в пустоты под лунным грунтом, так как это позволит получить информацию об имеющих на Луне ресурсах.

Кроме того, расположенные на Луне пещеры способны защитить от воздействия космической радиации.