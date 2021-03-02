В РФ ведется активная работа над мерами, принуждающими соцсети к исполнению требований Роскомнадзора и блокировке противоправного контента. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала РИА "Новости".
"Необходимо выработать механизмы соблюдения нашего законодательства. Мы ведь запрещаем преступный контент, и соцсети обязаны снимать эти материалы по требованию Роскомнадзора. Будем дальше в этом направлении работать.
Есть еще очень много неурегулированных вопросов. А мы твёрдо хотим урегулировать эту "серую", подчас преступную зону, и здесь мы будем действовать решительно. Мы хотим защитить своё общество, мы хотим защитить своих граждан. И не допустим, чтобы кто-либо нарушал наше законодательство", — объяснила глава Совфеда.
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