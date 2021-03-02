Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что в РФ внимательно изучают опыт разных стран в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сообщает РИА "Новости".
"Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран — и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты.
Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объёмом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично", — сказала Матвиенко.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население