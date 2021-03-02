Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что в РФ внимательно изучают опыт разных стран в области блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сообщает РИА "Новости".

"Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран — и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты.

Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объёмом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично", — сказала Матвиенко.