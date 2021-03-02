В южноафриканской пещере обнаружили затерянный Древний мир

Учёные обнаружили в Южной Африке затерянный Древний мир.

Южная часть континента всегда представляла сложность для исследований, так как большая его часть затоплена, а пещеры с древними останками выходят в море.

Найденная учёными древняя долина Палео-Агульяс пока недоступна для изучения из-за частых приливов и мощных волн.

Для её исследования специалистам пришлось использовать глубоководные погружения, климатические модели для воспроизведения ледниковых циклов и некоторые другие методы.

В итоге специалисты смогли воссоздать флору этой местности. Оказалось, что затопленное место служило главной кормовой базой для древних людей. Сама же прибрежная линия находилась примерно на 90 км дальше.

Благодаря ледниковым циклам, сделавшим весь остальной мир малопригодным для комфортной жизни, равнина Палео-Агульяс стала безопасной и благоприятной средой обитания для людей, так как на ней сохранились суша и пищевое разнообразие.