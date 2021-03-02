Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дорогое оливковое масло ещё подорожает в цене
"Такой ужас вижу впервые": ростовский депутат оценил "жильё" для сирот
Господдержка не позволила упасть выдаче кредитов МСБ
В России оценили возможность блокировки иностранных соцсетей
Огород на подоконнике: ожидание и реальность
Девушка из Приморья спасла школьника от нападения бродячих собак
Байден снова недоволен Китаем: Пекин "не так торгует"
Суд арестовал недвижимость новичка "Спартака" на 2,7 млн евро
Эксперт рассказал, когда в РФ появится коллективный иммунитет к COVID-1

В южноафриканской пещере обнаружили затерянный Древний мир

Наука

Учёные обнаружили в Южной Африке затерянный Древний мир.

В южноафриканской пещере обнаружили затерянный Древний мир

Южная часть континента всегда представляла сложность для исследований, так как большая его часть затоплена, а пещеры с древними останками выходят в море.

Найденная учёными древняя долина Палео-Агульяс пока недоступна для изучения из-за частых приливов и мощных волн.

Для её исследования специалистам пришлось использовать глубоководные погружения, климатические модели для воспроизведения ледниковых циклов и некоторые другие методы.

В итоге специалисты смогли воссоздать флору этой местности. Оказалось, что затопленное место служило главной кормовой базой для древних людей. Сама же прибрежная линия находилась примерно на 90 км дальше.

Благодаря ледниковым циклам, сделавшим весь остальной мир малопригодным для комфортной жизни, равнина Палео-Агульяс стала безопасной и благоприятной средой обитания для людей, так как на ней сохранились суша и пищевое разнообразие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Матвиенко рассказала о блокировке противоправного контента в РФ
Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота на 16 млн рублей
Дорогое оливковое масло ещё подорожает в цене
"Такой ужас вижу впервые": ростовский депутат оценил "жильё" для сирот
Господдержка не позволила упасть выдаче кредитов МСБ
В России оценили возможность блокировки иностранных соцсетей
В южноафриканской пещере обнаружили затерянный Древний мир
Огород на подоконнике: ожидание и реальность
Девушка из Приморья спасла школьника от нападения бродячих собак
Байден снова недоволен Китаем: Пекин "не так торгует"
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский "Молохи" XXI века: фантастические боевые машины в нашем мире Вячеслав Шпаковский
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Здоровье
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников