Инженеры из Сколковского института науки и технологи разработали специальное устройство, которое позволяет распознавать запахи. Об изобретении сообщает Пятый канал.
"Электронный нос" функционирует как настоящий.
Вместо обонятельных рецепторов учёные использовали наноматериалы различных структур.
Разработку протестировали в одном из заведений общественного питания. По словам специалистов, уже сегодня процесс приготовления блюд стал намного совершенней.
Разработчики отмечают, что в перспективе "электронный нос" сможет определять различные заболевания.
Ранее бразильские учёные разработали роботизированный нос, который с точностью в 98% определяет, созрел персик на дереве или нет.
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