"Электронный нос" упростит процесс приготовления кулинарных шедевров

Инженеры из Сколковского института науки и технологи разработали специальное устройство, которое позволяет распознавать запахи. Об изобретении сообщает Пятый канал.

"Электронный нос" функционирует как настоящий.

Вместо обонятельных рецепторов учёные использовали наноматериалы различных структур.

Разработку протестировали в одном из заведений общественного питания. По словам специалистов, уже сегодня процесс приготовления блюд стал намного совершенней.

Разработчики отмечают, что в перспективе "электронный нос" сможет определять различные заболевания.

Ранее бразильские учёные разработали роботизированный нос, который с точностью в 98% определяет, созрел персик на дереве или нет.