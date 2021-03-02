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Кошки оказались "безразличны" к врагам своих хозяев

Наука

Широко распространено мнение о том, что собаки являются более преданными животными, чем кошки. Но на самом деле у кошек тоже формируются устойчивые эмоциональные связи со своими хозяева.

Кошки оказались "безразличны" к врагам своих хозяев

Кроме того, учёные из Киотского университета (Япония) выяснили, что кошки более терпимы к врагам своего хозяева, чем собаки. Но это не означает, что он не привязываются к своим владельцам.

Исследование опубликовано в издании Animal Behavior and Cognition.

Кошки испытывают тревогу во время разлуки, более отзывчивы к голосу хозяина, чем постороннего, и если чего-то боятся, то будут искать защиты у человека.

Специалисты сначала провели эксперимент на собаках. В ходе него животные наблюдали, как их хозяева пытаются открыть ящик, чтобы добраться до его содержимого. По обе стороны от хозяина сидели двое незнакомых людей.

Сначала хозяин просил одного из них помочь ему, и тот помогал. Затем хозяин просил помочь открыть ящик второго человека, но тот ничего не делал.

Затем оба незнакомца давали собаке лакомство.

Собаки отказывались брать пищу у человека, который не стал помогать их хозяину.

А вот кошкам, которые участвовали в таком же эксперименте, было всё равно, от кого принимать угощение.

Но это ещё не говорит о том, что кошки более эгоистичны, чем собаки. Но у кошек и у собак, есть свои особенности мышления и поведения.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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