Используя информацию, собранную с помощью ботов, мошенники начали шантажировать некоторых пользователей Telegram. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по безопасности.
У пользователей вымогают деньги, угрожая взломом аккаунта или раскрытием информации о его действиях в Сети близким и коллегам. Специалисты предупредили, что оплата требований не гарантирует, прекращение шантажа.
"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", — объяснили в компании-разработчике бота LeakCheck.
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