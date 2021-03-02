Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram

Используя информацию, собранную с помощью ботов, мошенники начали шантажировать некоторых пользователей Telegram. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по безопасности.

У пользователей вымогают деньги, угрожая взломом аккаунта или раскрытием информации о его действиях в Сети близким и коллегам. Специалисты предупредили, что оплата требований не гарантирует, прекращение шантажа.

"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", — объяснили в компании-разработчике бота LeakCheck.