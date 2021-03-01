По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет человечество может столкнуться с цифровым апокалипсисом. Это произойдёт в случае если объём информации превысит все определённые пределы, сообщает издание "Нескучные Технологии".
Дело в том, что хранение данных требует энергетических затрат и, если количество данных с каждым годом будет увеличиваться на 50%, то уже через 150 лет число битов для их хранения станет равным количеству всех атомов на Земле.
Для того, чтобы хранить такой объём информации потребуется 50% массы нашей планеты. Это и станет причиной цифрового апокалипсиса.
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