В Ростове-на-Дону объяснили неприятный запах воды

Представитель администрации Ростова-на-Дону объяснил почему водопроводная вода в городе пахнет рыбой. По его словам, причиной стали погодные условия, "цветение" воды в Дону и антропогенные факторы.

"Основными факторами, влияющими на данные изменения, являются погодные условия, накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного "цветения" водных объектов, а также антропогенное воздействие", — сказал он.