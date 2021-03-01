Представитель администрации Ростова-на-Дону объяснил почему водопроводная вода в городе пахнет рыбой. По его словам, причиной стали погодные условия, "цветение" воды в Дону и антропогенные факторы.
"Основными факторами, влияющими на данные изменения, являются погодные условия, накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного "цветения" водных объектов, а также антропогенное воздействие", — сказал он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.