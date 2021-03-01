Палеонтологи из Австралии определили роль человека в вымирании шерстистых мамонтов.
В результате ранее проведённых исследований было доказано, что шерстистые мамонты вымерли из-за климатических изменений, а именно — из-за глобального потепления.
Однако не все исследователи с этим согласны и считают, что в исчезновении этих животных виноват человек.
Известно, что мамонты вымерли около 4000 лет назад, и люди оказывали влияние на их популяцию от 22000 лет назад.
Миграция человека на фоне климатических изменений негативно отразилась на мамонтах. Компьютерное моделирование показало, что из-за миграции охотников из других регионов темпы вымирания животных только ускорились.
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