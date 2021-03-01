Древние египтяне считали, что для того, чтобы обеспечить умершему фараону доступ к загробной жизни, ему необходимо сохранить тело, поэтому они стали мумифицировать тела. Об особенностях этого процесса в интервью "Правде.Ру" рассказал археолог, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян.

"Сначала из тела умершего человека извлекали внутренние органы. Так, мозг извлекали через нос.

Внутренние органы клали в специальные ритуальные сосуды — канопы.

В процессе мумифицирования также использовали мёд, воск, материю из хлопка.

Фараон лежал в саркофаге, а вниз, под саркофаг, ставили эти четыре канопических сосуда.

Тело натирали снадобьями и заполняли ароматическими лекарственными травами, которые предохраняли его от разложения.

Недавно был обнаружен папирус XV века до нашей эры, в котором описаны различные способы приготовления мазей и использования разных типов повязок.

Египтяне придавали большое значение физической сущности "Ба" и "Ка".

"Ба" — это птица, которая уносила душу фараона в загробный мир, а

"Ка" — это тоже божество, если не ошибаюсь, это змея", — пояснил собеседник "Правды.Ру".