Древние египтяне считали, что для того, чтобы обеспечить умершему фараону доступ к загробной жизни, ему необходимо сохранить тело, поэтому они стали мумифицировать тела. Об особенностях этого процесса в интервью "Правде.Ру" рассказал археолог, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян.
"Сначала из тела умершего человека извлекали внутренние органы. Так, мозг извлекали через нос.
Внутренние органы клали в специальные ритуальные сосуды — канопы.
В процессе мумифицирования также использовали мёд, воск, материю из хлопка.
Фараон лежал в саркофаге, а вниз, под саркофаг, ставили эти четыре канопических сосуда.
Тело натирали снадобьями и заполняли ароматическими лекарственными травами, которые предохраняли его от разложения.
Недавно был обнаружен папирус XV века до нашей эры, в котором описаны различные способы приготовления мазей и использования разных типов повязок.
Египтяне придавали большое значение физической сущности "Ба" и "Ка".
"Ба" — это птица, которая уносила душу фараона в загробный мир, а
"Ка" — это тоже божество, если не ошибаюсь, это змея", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
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