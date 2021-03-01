Употребление яблок благотворно отражается на памяти человека. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты Квинслендского университета совместно с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, сообщает издание Stem Cell Reports.
Специалисты провели эксперимент. В лаборатории они культивировали стволовые клетки мозга взрослых грызунов. В них ввели кверцетин (или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриент, входящий в состав яблок).
В результате тестов выяснилось, что фитонутриенты оказываются влияние на нейрогенез — процесс образования новых нейронных связей в тканях головного мозга. По эффективности полученный результат можно сравнить с результатом, полученным после физической нагрузки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие болезни лечат яблоки.
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