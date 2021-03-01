Личные данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов для Android утекли в Сеть, об этом сообщает "Коммерсант".
На теневых форумах на продажу выставлены три архива, содержащие адреса электронной почты, пароли и логины пользователей приложений SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. Кроме того, в общем доступе теперь есть информация об устройствах пользователей VPN: серийные номера, типы телефонов и бренды.
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