Первый спутник «Арктика-М» выведен на орбиту

Первый российский спутник "Арктика-М" успешно выведен на расчётную орбиту.

Как сообщает rt. com, спутник вышел на расчётную орбиту, связь с ним установлена, солнечные антенны раскрылись, аппарат был взят на управление.

"Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России", — сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур. На своём борту ракета доставила российский спутник, предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.