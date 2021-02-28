Первый российский спутник "Арктика-М" успешно выведен на расчётную орбиту.
Как сообщает rt. com, спутник вышел на расчётную орбиту, связь с ним установлена, солнечные антенны раскрылись, аппарат был взят на управление.
"Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России", — сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур. На своём борту ракета доставила российский спутник, предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.
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