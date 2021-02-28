В ближайшее время в приложении бесконтактной оплаты Apple Pay появится возможность привязывать карты системы "Мир".
Как сообщает издание lenta. ru, возможность бесконтактной оплаты через приложение появится у пользователей карт российской платёжной системы в конце апреля текущего года. Более конкретные сроки будут установлены банками, которые выпускают карты "Мир".
Ранее бесконтактная оплата картами "Мир" была доступна только пользователям мобильных устройств на базе операционной системы Android через приложения Samsung Pay и Mir Pay.
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