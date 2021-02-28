Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хромченко объяснила, почему не стоит одеваться как Пугачёва
Почему Антон Сихарулидзе не взял в жёны Елену Бережную?
Стоянов раскритиковал заявление Волковой о гонорарах артистов
Отец — основа всего: Кулачёв призвал учредить день отца
Юлия Навальная не поверила в искренность извинений Лебедева
Минобороны опровергло гибель российского лётчика в Сирии
Катя Гордон дала совет женщинам, которые оправдывают мужчин
Президент Чехии попросил Путина поставить вакцину "Спутник V"
Шепелев резко ответил на просьбу показать лицо сына Платона

Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay

Наука » Технологии

В ближайшее время в приложении бесконтактной оплаты Apple Pay появится возможность привязывать карты системы "Мир".

Как сообщает издание lenta. ru, возможность бесконтактной оплаты через приложение появится у пользователей карт российской платёжной системы в конце апреля текущего года. Более конкретные сроки будут установлены банками, которые выпускают карты "Мир".

Ранее бесконтактная оплата картами "Мир" была доступна только пользователям мобильных устройств на базе операционной системы Android через приложения Samsung Pay и Mir Pay.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Друг Василия Ланового рассказал, как артист стал жертвой мошенницы
Непряева и Ступак вышли в финал командного спринта на лыжном ЧМ
Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay
Хромченко объяснила, почему не стоит одеваться как Пугачёва
Почему Антон Сихарулидзе не взял в жёны Елену Бережную?
Стоянов раскритиковал заявление Волковой о гонорарах артистов
Отец — основа всего: Кулачёв призвал учредить день отца
Юлия Навальная не поверила в искренность извинений Лебедева
Минобороны опровергло гибель российского лётчика в Сирии
Катя Гордон дала совет женщинам, которые оправдывают мужчин
Популярное
Российский шоу-бизнес
Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Мир. Новости мира
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Российский шоу-бизнес
В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Новости медицины
Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Мир. Новости мира
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Российский шоу-бизнес
Апина объяснила, почему Мурат Насыров покончил с собой
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Новости спорта
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников