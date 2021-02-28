Процессоры новой линейки Intel поступят в продажу в конце марта

В конце марта текущего года в продажу поступят процессоры новой линейки компании Intel.

Как сообщает издание fbm. ru, корпорация анонсирует новую линейку процессоров Intel Rocket Lake-S 16 марта. Тогда же стартует и полномасштабная рекламная компания, а также станут известны характеристики новых процессоров и их стоимость.

Фактически же продажи стартуют 30 марта. Однако, известно, что в некоторых магазинах будет открыт предзаказ до официального старта продаж.

На данный момент известно, что процессоры серии будут совместимы с материнскими платами Intel 500-й серии, Intel Z490, а также Intel H470. Кроме того, чипы серии Rocket Lake-S получат на два ядра меньше в сравнении с предшественниками, однако будут более производительными.