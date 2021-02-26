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Во Франции обнаружили древнеримскую виллу с многоцветной мозаикой

Наука

Археологи обнаружили в городе Ним (Франция) фрагменты римской виллы эпохи императоров. Находка относится к I-II вв. нашей эры, сообщает The History Blog.

Пол парадной гостиной был выложен мраморной мозаикой. Часть пола отделана шестиугольной плиткой в форме пчелиных сот. Другая часть — квадратным мозаичным ковром.

Древние мастера составляли такие композиции из элементов разной формы и разного рода материалов. Мрамор для этой многоцветной мозаики привозили из разных концов Римской империи. Во внутреннем дворе виллы были найдены остатки полукруглой чаши с фонтаном, которую когда-то покрывал белый каррарский мрамор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии обнаружили древнеримскую 2000-летнюю виллу.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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