Археологи обнаружили в городе Ним (Франция) фрагменты римской виллы эпохи императоров. Находка относится к I-II вв. нашей эры, сообщает The History Blog.
Пол парадной гостиной был выложен мраморной мозаикой. Часть пола отделана шестиугольной плиткой в форме пчелиных сот. Другая часть — квадратным мозаичным ковром.
Древние мастера составляли такие композиции из элементов разной формы и разного рода материалов. Мрамор для этой многоцветной мозаики привозили из разных концов Римской империи. Во внутреннем дворе виллы были найдены остатки полукруглой чаши с фонтаном, которую когда-то покрывал белый каррарский мрамор.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии обнаружили древнеримскую 2000-летнюю виллу.
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