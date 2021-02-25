Люди становятся более сплочёнными перед лицом угроз со стороны других групп людей.
Учёные из Университета Киото доказали, что данная предрасположенность характерна для шимпанзе, одного из ближайших родственников современного человека.
В результате полевых исследований было доказано, что шимпанзе больше склонны к сотрудничеству, когда у них происходят встречи вне группы. Тогда учёные проверили прямую связь между угрозой вне группы и сплочённостью внутри группы.
Пять групп шимпанзе слушали вокализации незнакомых обезьян. Оказалось, что испытуемые, которые слышали чужие группы, становились более бдительными и больше сближались друг с другом, по сравнению с особями из контрольной группы.
Учёные пришли к выводу, что конкуренция между группами способствует сплочённости. Возможно, межгрупповая конкуренция в эволюции человека привела к развитию у людей способности поддерживать сотрудничество перед лицом общего врага.
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