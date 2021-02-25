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Шимпанзе способны объединяться против общего врага

Наука

Люди становятся более сплочёнными перед лицом угроз со стороны других групп людей.

Шимпанзе способны объединяться против общего врага

Учёные из Университета Киото доказали, что данная предрасположенность характерна для шимпанзе, одного из ближайших родственников современного человека.

В результате полевых исследований было доказано, что шимпанзе больше склонны к сотрудничеству, когда у них происходят встречи вне группы. Тогда учёные проверили прямую связь между угрозой вне группы и сплочённостью внутри группы.

Пять групп шимпанзе слушали вокализации незнакомых обезьян. Оказалось, что испытуемые, которые слышали чужие группы, становились более бдительными и больше сближались друг с другом, по сравнению с особями из контрольной группы.

Учёные пришли к выводу, что конкуренция между группами способствует сплочённости. Возможно, межгрупповая конкуренция в эволюции человека привела к развитию у людей способности поддерживать сотрудничество перед лицом общего врага.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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