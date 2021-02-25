YouTube введёт режим родительского контроля

Разработчики видеосервиса Youtube создали новую функцию, с помощью которой в аккаунте можно устанавливать родительский контроль.

Теперь дети смогут пользоваться обычным Youtube, но через родительский аккаунт Google. Взрослые смогут самостоятельно выбрать видео, которые будут доступны для их детей, видеть историю просмотров и управлять настройками платформы. Также в аккаунте будут недоступны некоторые рекламные ролики.

В первое время на выбор будет представлен один из трех форматов ограничения: "Базовый" от 9 лет, "Расширенный" от 13 лет или "Почти весь YouTube".

Новую опцию протестируют в ближайшее время. В будущем разработчики планируют расширить количество доступных функций.