Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно, почему Манукян попал на операционный стол
Невский против Дзержинского: чей памятник появится на Лубянке?
Двух подростков на Сахалине будут судить за подготовку теракта
"Динамо" и "Спартак" обсуждают сумму трансфера Бакаева
Аналитики сравнили официальную и реальную инфляцию в России
Алексей Панин приревновал Джигурду к Анисиной
Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне
Чеснок и имбирь снижают риск развития рака
Норвегия захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжным гонкам

YouTube введёт режим родительского контроля

Наука » Технологии » Интернет

Разработчики видеосервиса Youtube создали новую функцию, с помощью которой в аккаунте можно устанавливать родительский контроль.

Теперь дети смогут пользоваться обычным Youtube, но через родительский аккаунт Google. Взрослые смогут самостоятельно выбрать видео, которые будут доступны для их детей, видеть историю просмотров и управлять настройками платформы. Также в аккаунте будут недоступны некоторые рекламные ролики.

В первое время на выбор будет представлен один из трех форматов ограничения: "Базовый" от 9 лет, "Расширенный" от 13 лет или "Почти весь YouTube".

Новую опцию протестируют в ближайшее время. В будущем разработчики планируют расширить количество доступных функций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
"Динамо" и "Спартак" обсуждают сумму трансфера Бакаева
Россия готовится к жёсткому этапу отношений с Западом
Алексей Панин приревновал Джигурду к Анисиной
Аналитики сравнили официальную и реальную инфляцию в России
Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне
Чеснок и имбирь снижают риск развития рака
Норвегия захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжным гонкам
Член Общественной палаты объяснила, как нужно бороться с Twitter
На Сахалине на первоклассника в школе упал водонагреватель
Украина снова обсуждает ведение войны с Крымом
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников