Предки человека умели качаться на деревьях, как обезьяны

Древние предки человека так же, как шимпанзе, умели ходить на четвереньках, опираясь на костяшки пальцев, и раскачиваться на деревьях. К такому выводу пришли антропологи. Данное открытие требует пересмотра всего процесса эволюции Homo sapiens и его предков. Ранее считалось, что даже для ранних гоминин такое поведение было нехарактерно.

Учёные считают, что у современных обезьян и человека когда-то был общий предок, от которого произошли приматы, в том числе и люди.

Эту теорию подтверждал и анализ окаменелых останков древнего человека Ardipithecus ramidus, которым 4,4 миллиона лет.

Антропологи проанализировали кости Арди, как его прозвали учёные, и пришли к выводу, что современники этого ископаемого могли ходить по веткам, а не качались как шимпанзе.

Но антропологи из университета Техаса измерили руки Арди и сравнили их с данными измерений 50 видов других приматов. Оказалось, что размеры и пропорции костей пясти и фаланг пальцев Арди соответствуют аналогичным костям у современных обезьян. На этом основании антропологи предположили, что древние гоминины тоже умели передвигаться, как обезьяны.