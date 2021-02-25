Диетолог перечислила продукты, повышающие тестостерон у мужчин

Врач-диетолог Маргарита Макуха перечислила продукты, которые должны входить в рацион мужчины для выработки тестостерона, сообщает МедикФорум.

Мужчины гораздо больше, чем женщины, нуждаются в протеинах, так как они поддерживают мышцы, поэтому представителям сильного пола нужно обязательно употреблять продукты, в которых содержатся жирные кислоты и белки. Именно они способствуют синтезу тестостерона. В рацион мужчины должны входить растительные масла, жирные сорта рыб, авокадо, мясо и морепродукты.

Также нужно употреблять продукты, богатые клетчаткой, витаминами и минералами.

Кроме того, мужчинам следует обратить внимание на пищевые источники цинка и селена, например, чеснок, злаки, бананы, капуста, имбирь и другие.