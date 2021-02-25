Международная группа учёных проанализировала ДНК австралийской породы собак лабрадудля. Научная работа опубликована в журнале PLOS Genetics.
Данную породу вывел заводчик Уолли Конрон из Австралии, скрестив пуделя и лабрадора-ретривера. Он хотел вывести собаку-поводыря, которая бы помогала слепым людям с аллергией на собачью шерсть.
Исследователи сравнили образцы ДНК 21 лабрадудля с геномами пуделей и лабрадоров и пришли к выводу, что племенные представители данной породы собак отошли от своих прародителей на четыре поколения.
В первом поколении лабрадудля гены обоих пород разделились почти поровну. Геном лабрадудля был схож с ДНК пуделей. Также в нём были выявлены некоторые характеристики лабрадоров и ряд особенностей американского кокер-спаниеля. В последнем поколении ДНК лабрадора осталось очень мало.
В результате исследования было доказано, что лабрадудль — почти на 100% пудель с аллелями генов, которые меняют их тип шерсти.
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