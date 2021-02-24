Британские специалисты провели исследование, в результате которого им удалось установить, что дельфины по характеру очень похожи на людей, сообщает EVO-RUS.COM.
Общие черты личности могут проявляться, даже если развитие происходит в разных условиях.
Биологи проводили наблюдения с 2012 года. Они заметили, что дельфины, как и человек, разумны и общительны. Также учёные обнаружили ряд поведенческих и когнитивных сходств.
В эксперименте приняли участие 134 дельфина-афалины, из них 56 — самцы, 78 — самки.
Напомним, что в 80-х гг. XX века была популярна теория о том, что личность человека строится на пяти главных основных факторах: экстраверсия, невротизм, добросовестность, открытость опыту, дружелюбие.
У дельфинов обнаружили 4 из 5 основных человеческих черт. Кроме того, мозг дельфинов намного больше, чем ему необходимо для выполнения функций, требующихся организму. Возможно, это и стало причиной их разумности.
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