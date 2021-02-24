Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Квинси уже не топ: трансфер Промеса вне двадцатки самых дорогих в РПЛ
Петербуржец отсудил у магазина почти 220 тыс. рублей за переработки
Давид Заридзе опроверг наличие неочевидных симптомов рака
Бывший партнёр Панарина рассказал о конфликте с девушками в Риге
Задержанный скончался в отделе полиции в Екатеринбурге
Эксперт объяснил, как подготовить смартфон к ремонту
Стал известен состав сборной России на спринт ЧМ по лыжным гонкам
Большунову грозит лишение очков за конфликт с финном на финише
Ребёнок умер на следующий день после осмотра медиком в Сургуте

Дельфины-афалины по характеру оказались похожи на людей

Наука

Британские специалисты провели исследование, в результате которого им удалось установить, что дельфины по характеру очень похожи на людей, сообщает EVO-RUS.COM.

Дельфины-афалины по характеру оказались похожи на людей

Общие черты личности могут проявляться, даже если развитие происходит в разных условиях.

Биологи проводили наблюдения с 2012 года. Они заметили, что дельфины, как и человек, разумны и общительны. Также учёные обнаружили ряд поведенческих и когнитивных сходств.

В эксперименте приняли участие 134 дельфина-афалины, из них 56 — самцы, 78 — самки.

Напомним, что в 80-х гг. XX века была популярна теория о том, что личность человека строится на пяти главных основных факторах: экстраверсия, невротизм, добросовестность, открытость опыту, дружелюбие.

У дельфинов обнаружили 4 из 5 основных человеческих черт. Кроме того, мозг дельфинов намного больше, чем ему необходимо для выполнения функций, требующихся организму. Возможно, это и стало причиной их разумности.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Петербуржец отсудил у магазина почти 220 тыс. рублей за переработки
Давид Заридзе опроверг наличие неочевидных симптомов рака
Бывший партнёр Панарина рассказал о конфликте с девушками в Риге
Центр сделал губернаторов попрошайками, а регионы — безжизненными
Задержанный скончался в отделе полиции в Екатеринбурге
Ласицкене и Сидорова отреагировали на недопуск к чемпионату Европы
Эксперт объяснил, как подготовить смартфон к ремонту
Стал известен состав сборной России на спринт ЧМ по лыжным гонкам
Большунову грозит лишение очков за конфликт с финном на финише
Ребёнок умер на следующий день после осмотра медиком в Сургуте
Популярное
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем

Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца больших усилий, что приводит к выделению пота.

Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Российский шоу-бизнес
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Василий Амирджанов Смешение смыслов дезориентирует молодёжь Василий Амирджанов Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Захарова объяснила, почему Госдеп США не любит "СП-2"
Политика. Новости и аналитика
Захарова объяснила, почему Госдеп США не любит "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников