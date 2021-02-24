На египетской росписи возрастом 4600 лет обнаружили вымершего гуся

Учёный из Квинслендского университета Энтони Ромилио изучил 4600-летнюю роспись гробницы египетского принца Нефермаата и пришёл к выводу, что живописная сцена "Медумские гуси", являющаяся частью этой росписи, изображает необычную птицу. Она очень отличается от современных краснозобых казарок.

Ромилио утверждает, что это не представители вида Branta ruficollis, а другой вид гусей, который не дожил до нашего времени.

По словам специалиста, это единственное изображение вымершего гуся.

Ранее кости похожей птицы были найдены на острове Крит. Но это были кости именно похожей птицы. Таким образом, учёным ещё предстоит раскрыть тайну "Медунских гусей", если вдруг будут обнаружены кости исчезнувшего вида.