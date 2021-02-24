На юге Аляски обнаружили кость собаки возрастом более 10 тыс. лет. Находка оказалась древнейшим доказательством присутствия одомашненных собак на территории Северной Америки, утверждают учёные из университета Буффало.
Специалисты рассматривают кость в качестве подтверждения гипотезы прибрежной миграции, сторонники которой, что процесс заселения Америки происходил с севера на юг, от Берингии и вдоль тихоокеанского побережья.
"Предполагается, что первые одомашненные собаки появились в Америке вместе с переселенцами, которые пришли из Сибири", — считает ведущий автор исследования Шарлотта Линдквист.
Изучив митохондриальный геном из кости древней собаки специалисты выяснили, что первая собака попала в Америке вместе с переселенцами. Однако не исключено, что животное добралось сюда самостоятельно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что различные породы собак появились ещё во время ледникового периода.
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