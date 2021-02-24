Найденная на Аляске кость помогла выяснить, как собаки попали в Америку

На юге Аляски обнаружили кость собаки возрастом более 10 тыс. лет. Находка оказалась древнейшим доказательством присутствия одомашненных собак на территории Северной Америки, утверждают учёные из университета Буффало.

Специалисты рассматривают кость в качестве подтверждения гипотезы прибрежной миграции, сторонники которой, что процесс заселения Америки происходил с севера на юг, от Берингии и вдоль тихоокеанского побережья.

"Предполагается, что первые одомашненные собаки появились в Америке вместе с переселенцами, которые пришли из Сибири", — считает ведущий автор исследования Шарлотта Линдквист.

Изучив митохондриальный геном из кости древней собаки специалисты выяснили, что первая собака попала в Америке вместе с переселенцами. Однако не исключено, что животное добралось сюда самостоятельно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что различные породы собак появились ещё во время ледникового периода.