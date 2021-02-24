В картинах Леонардо да Винчи обнаружили "арабский след"

Учёные обнаружили в работах Леонардо да Винчи "арабский след", сообщает ТАСС. В основе ренессансных изображений специалисты увидели круговое расположение элементов, что было характерно для арабской и персидской живописи.

Данное открытие было сделано израильским учёным Глебом Зильберштейном совместно с итальянским коллегой Пьером Джорджио Ригетти. Научное исследование опубликовано в издании Digital Technology and Cultural Heritage.

Учёные с помощью цифровых технологий проанализировали технику радиального расположения элементов с античных времён до эпохи Ренессанса и пришли к выводу, что это была своеобразная печать Да Винчи-vinci, которая стала своеобразным трафаретом для произведений его школы, так называемым "кодом Да Винчи".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что раскрыта тайна картины да Винчи "Спаситель мира".