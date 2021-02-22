Пчёлы всё же не умеют считать - исследование

Биологи из института зоологии в Гуанчжо провели исследование с целью проверить гипотезу о том, умеют ли пчёлы считать.

Они скептически отнеслись к данным о том, что могут понимать, что такое ноль, а способны успешно справлять с операциями вычитания и сложения.

В результате нового исследования были доказано, что на самом деле пчёлы ориентируются в таких "расчётах" только на визуальное восприятие. Насекомые не могут посчитать количество предметов, как считалось ранее. Оказалось, что пчёлы просто "обманули" учёных.

Биологи научили пчёл выбирать таблички с большим или с меньшим количеством предметов. Они справились с задачей, но опирались при этом на визуальное восприятие.