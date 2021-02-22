В Австралии нашли наскальное изображение кенгуру возрастом 17 тыс. лет

Учёные обнаружили в Австралии наскальный рисунок аборигенов возрастом 17 тыс. лет, сообщает журнал Nature Human Behavior. Древний художник изобразил животное, похожее на кенгуру.

Пещерная живопись является одним из самых ранних доказательств попыток общения между людьми. Австралийские аборигены часто изображали натуралистических животных, но учёным сложно установить их возраст, так как в пигменте краски очень трудно найти органический материал, имеющий значение для радиоуглеродного датирования.

Учёные проанализировали остатки древних осиных гнёзд, расположенных выше и ниже изображений, и определили возраст находки.

"Мы смогли установить, что несколько изученных нами изображений созданы между 17 и 13 тысячами лет назад. Большинство из них являются образами животных, включая змею, фигуру, похожую на ящерицу, и трех макроподов (семейство сумчатых, включая кенгуру, валлаби и квокка). При этом одно из изображений кенгуру датировано 17 тысячами лет назад", — пояснили авторы исследования.