Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Крымские врачи через суд добились разрешения на лечение новорожденного
Южная Корея вводит налог на торговлю криптовалютой с 2022 года
Легендарная группа Daft Punk распалась после 28 лет выступлений
Катя Клэп объяснила, почему не вышла замуж за BadComedian
Милонов объяснил, почему Боня не сможет стать депутатом
Возле Фукусимы выловили облучённую радиацией рыбу
Охлобыстин назвал Путина "мужиком"
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
В Ереване проходит протестная акция против Пашиняна

В Австралии нашли наскальное изображение кенгуру возрастом 17 тыс. лет

Наука

Учёные обнаружили в Австралии наскальный рисунок аборигенов возрастом 17 тыс. лет, сообщает журнал Nature Human Behavior. Древний художник изобразил животное, похожее на кенгуру.

В Австралии нашли наскальное изображение кенгуру возрастом 17 тыс. лет

Пещерная живопись является одним из самых ранних доказательств попыток общения между людьми. Австралийские аборигены часто изображали натуралистических животных, но учёным сложно установить их возраст, так как в пигменте краски очень трудно найти органический материал, имеющий значение для радиоуглеродного датирования.

Учёные проанализировали остатки древних осиных гнёзд, расположенных выше и ниже изображений, и определили возраст находки.

"Мы смогли установить, что несколько изученных нами изображений созданы между 17 и 13 тысячами лет назад. Большинство из них являются образами животных, включая змею, фигуру, похожую на ящерицу, и трех макроподов (семейство сумчатых, включая кенгуру, валлаби и квокка). При этом одно из изображений кенгуру датировано 17 тысячами лет назад", — пояснили авторы исследования.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Чтение художественной литературы развивает эмоциональный интеллект
Крымские врачи через суд добились разрешения на лечение новорожденного
Южная Корея вводит налог на торговлю криптовалютой с 2022 года
Новый формат Лиги чемпионов: в чём угроза для России
Легендарная группа Daft Punk распалась после 28 лет выступлений
Катя Клэп объяснила, почему не вышла замуж за BadComedian
Милонов объяснил, почему Боня не сможет стать депутатом
Возле Фукусимы выловили облучённую радиацией рыбу
Охлобыстин назвал Путина "мужиком"
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Популярное
Новости Украины
В Киеве раскрыли план по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.

В Киеве раскрыли план по Донбассу
Киселев предупредил Бортич об опасности призывов к митингам
Российский шоу-бизнес
Киселев предупредил Бортич об опасности призывов к митингам
Зарубежный
Миро рассказала о судьбе принца Гарри после развода с Меган Маркл
Бывший СССР
Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером
Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Василий Амирджанов Разгон демонстраций посчитали "уроком мужества" Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Общество
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Российский шоу-бизнес
Продюсер назвал реальную причину разрыва Бузовой и Манукяна
Украинский вице-премьер объяснил фото с Кадыровым
Новости Украины
Украинский вице-премьер объяснил фото с Кадыровым
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников