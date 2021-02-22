Чтение художественной литературы развивает эмоциональный интеллект

Психологи и нейробиологи провели исследование, в результате которого было доказано, что регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта, а также положительно отражается на краткосрочной и долгосрочной памяти. Более того, у любителей чтения лучше развита эмпатия, так как сопережевание героям произведений повышает эмоциональный интеллект.

Учёные пришли к тому, что медленное чтение развивает сосредоточенность и помогает эффективнее решать сложные вопросы. Если перестать регулярно читать книги, то эти навыки исчезают.

В долгосрочной перспективе регулярное чтение способствует улучшению вербальной памяти, которая отвечает за усвоение информации в устной форме. Постоянное чтение приводит к утолщению мозолистого тела, толщина которого указывает на количество нейронов. Это положительно отражается на связи между полушариями мозга.

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