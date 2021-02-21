Главреда Esquire забанили в Clubhouse после спора с феминистками

Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев обнаружил, что его заблокировали в социальной сети Clubhouse.

По его словам, это произошло после спора с феминистками.

"Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 000 подписчиков)", — написал Минаев.