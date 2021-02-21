Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев обнаружил, что его заблокировали в социальной сети Clubhouse.
По его словам, это произошло после спора с феминистками.
"Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 000 подписчиков)", — написал Минаев.
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