Пользователи нескольких стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщили о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
93% пользователей не смогли получить доступ к приложению и просмотру своих диалогов. Ещё 6% смогли подключиться к серверам, но не смогли отправить сообщения.
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