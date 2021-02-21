В Telegram произошёл массовый сбой

Пользователи нескольких стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщили о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

93% пользователей не смогли получить доступ к приложению и просмотру своих диалогов. Ещё 6% смогли подключиться к серверам, но не смогли отправить сообщения.