Стало известно, когда в европейскую часть России придёт потепление

Уже в конце следующей недели в европейской части России потеплеет до нулевой отметки. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус пять градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для центральной России", — отметил синоптик.