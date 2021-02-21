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Стало известно, когда в европейскую часть России придёт потепление

Наука » Экология » Природа

Уже в конце следующей недели в европейской части России потеплеет до нулевой отметки. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус пять градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для центральной России", — отметил синоптик.

 

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Владимир Губарев
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