Пушков спрогнозировал отток пользователей из WhatsApp

Большинство пользователей WhatsApp не согласятся с новыми пользовательскими условиями мессенджера и перейдут на другие средства связи.

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. Ранее издание TechCrunch сообщало, что после 15 мая пользователи, которые не согласились с новыми условиями конфиденциальности, не смогут просматривать и отправлять сообщения.

"WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — отметил Пушков.