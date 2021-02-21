Большинство пользователей WhatsApp не согласятся с новыми пользовательскими условиями мессенджера и перейдут на другие средства связи.
Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. Ранее издание TechCrunch сообщало, что после 15 мая пользователи, которые не согласились с новыми условиями конфиденциальности, не смогут просматривать и отправлять сообщения.
"WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — отметил Пушков.
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