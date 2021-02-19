Кролики и барсуки могут быть причастны к распространению COVID-19

Кроликов и хорьковых барсуков проверят на причастность к распространению COVID-19, сообщил эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Этих животных, по данным британского зоолога Питера Дасзака, продавали на рынке в Ухани.

Как сообщает "Газета.ру", учёные допускают, что барсуки и кролики не были инфицированы COVID-19, но, возможно, являются его переносчиками.

Эксперты ВОЗ проверят данный вариант происхождения вируса.

Международная группа исследователей допускает, что к распространению коронавирусной инфекции могли привести изменения природной среды в южной части Китая. В результате здесь сформировалась крупная популяция летучих мышей, среди которых циркулирует около 3 тысяч типов коронавирусов.