Почему человеку снятся сны? Какую функцию играют сновидения?
Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
"Существует две гипотезы, объясняющие сновидения. Согласно одной из них, сновидения — это просто своего рода артефакты работы мозга.
Сновидения играют адаптивную роль. Они необходимы для переработки информации, для предсказания того, что будет. Происходят процессы обработки и предсказания будущего.
Например, у человека завтра важное выступление, и ему снится сон, что он выступает, и он проигрывает эту ситуацию. То есть это адаптивная функция. Нашему мозгу нужно проиграть какую-то картинку, обработать информацию, которую он получил.
Мы часто говорим, что днём происходит обработка только значимой информации, а ночью мы можем себе позволить обрабатывать не очень связанную информацию и таким образом находить какие-то неожиданные решения.
Вторая гипотеза гласит, что во время быстрого сна в зрительной коре активируются определённые нейрональные сети, всплывают какие-то случайные картинки, мозг пытается их объединить в какие-то сюжеты. Это неадаптивная функция.
Это два объяснения сновидений. Многие стоят на позиции, что сновидения имеют адаптивную функцию. Мы, эволюционисты, считаем, всё, что не нужно, то отбрасывается, а сновидения существуют.
Известны случаи, когда во время сна приходят гениальные идеи. Например, Менделеев увидел во сне таблицу, а Кекуле — формулу бензола в виде змеи, кусающей хвост, то есть замкнутую структуру. Это говорит о том, что сновидения имеют адаптивную функцию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.