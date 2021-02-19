Почему человеку снятся сны? Какую функцию играют сновидения?

Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

"Существует две гипотезы, объясняющие сновидения. Согласно одной из них, сновидения — это просто своего рода артефакты работы мозга.

Сновидения играют адаптивную роль. Они необходимы для переработки информации, для предсказания того, что будет. Происходят процессы обработки и предсказания будущего.

Например, у человека завтра важное выступление, и ему снится сон, что он выступает, и он проигрывает эту ситуацию. То есть это адаптивная функция. Нашему мозгу нужно проиграть какую-то картинку, обработать информацию, которую он получил.

Мы часто говорим, что днём происходит обработка только значимой информации, а ночью мы можем себе позволить обрабатывать не очень связанную информацию и таким образом находить какие-то неожиданные решения.

Вторая гипотеза гласит, что во время быстрого сна в зрительной коре активируются определённые нейрональные сети, всплывают какие-то случайные картинки, мозг пытается их объединить в какие-то сюжеты. Это неадаптивная функция.

Это два объяснения сновидений. Многие стоят на позиции, что сновидения имеют адаптивную функцию. Мы, эволюционисты, считаем, всё, что не нужно, то отбрасывается, а сновидения существуют.

Известны случаи, когда во время сна приходят гениальные идеи. Например, Менделеев увидел во сне таблицу, а Кекуле — формулу бензола в виде змеи, кусающей хвост, то есть замкнутую структуру. Это говорит о том, что сновидения имеют адаптивную функцию.