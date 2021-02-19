Чем опасно частое использование антибактериального мыла?

Учёные опровергли защитные свойства антибактериального мыла, сообщает 5-tv.ru.

Более того, его частое использование может быть опасно для здоровья.

Специалисты провели эксперимент.

Одну руку добровольца они обработали антибактериальным мылом, а вторую — обычным хозяйственным. Затем с помощью стерильной палочки они взяли пробы с ладоней и сделали посев в специальные чашки, которые оставили в помещении при комнатной температуре на несколько дней.

Оказалось, что и в том, и в другом случае высеялось небольшое количество бактерий, возникло несколько колоний, но разница была несущественной.

По своим свойствам обычное мыло ничем не хуже антибактериального.

Также оказалось, что триклозан, который входит в состав этого мыла, накапливается в организме человека, что приводит к нарушению работы внутренних органов. В результате у человека развивается аллергия и сердечные заболевания.