Австрийские исследователи доказали существование новой экзотической формы льда.
На нашей планете лёд может находиться в 18 кристаллических формах. В лабораторных условиях можно получить его новые модификации.
Так, учёные взяли лёд VI, образование которого происходит под высоким давлением, и изменили условия кристаллизации. В результате получилась 19-я форма льда.
В полученной форме льда по-другому расположены атомы водорода. Она получила название — лёд XIX.
Метод нейтронной дифракции показал, что получившаяся в результате кристаллическая структура совершенно новая.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физики из США и Финляндии создали в лаборатории шаровую молнию.
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