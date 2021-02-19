Австрийские исследователи открыли новую форму льда

Австрийские исследователи доказали существование новой экзотической формы льда.

На нашей планете лёд может находиться в 18 кристаллических формах. В лабораторных условиях можно получить его новые модификации.

Так, учёные взяли лёд VI, образование которого происходит под высоким давлением, и изменили условия кристаллизации. В результате получилась 19-я форма льда.

В полученной форме льда по-другому расположены атомы водорода. Она получила название — лёд XIX.

Метод нейтронной дифракции показал, что получившаяся в результате кристаллическая структура совершенно новая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физики из США и Финляндии создали в лаборатории шаровую молнию.