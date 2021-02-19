Пауки с острова Кокос умеют плести три разных вида паутины

Обычно пауки создают только одну сеть. Однако обитающий на острове Кокос Wendilgarda galapagensis способен создавать три разные паутины — "воздушные", которые он прикрепляет к стеблям и листьям растений, "наземные" — закреплённые между ветвями, и "водяные", нити которой прикреплены к поверхности воды.

Учёный Дарко Которас из Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско решил выяснить, разделяется ли при этом паук на три разных вида или нет. Он провёл геномный анализ 142 пауков и пришёл к выводу, что все они принадлежат одному виду.

Это говорит о том, что генетически они не менялись с момента прибытия на вулканический остров (около двух млн лет назад). Предполагается, что их предки попали на остров с воздушными потоками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые пауки плетут сети, содержащие нейротоксины.