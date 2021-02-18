Способные учуять рак собаки помогут создать приложение для диагностики

Собак научили определять агрессивные формы рака по запаху мочи. Американские учёные совместно с британскими коллегами полученные данные используют в нейронной сети для обучения. Искусственный интеллект поможет диагностировать рак с помощью приложения в смартфоне, сообщает издание Daily Mail.

Над его созданием работают инженеры из британской компании Medical Detection Dogs в Милтон-Кинсе.

Благодаря острому чутью собаки способны улавливать тончайшие органические летучие соединения, которые выделяются на начальных стадиях развития онкологического заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собаки могут спасти своих хозяев.