Биологи перечислили животных, способных вызвать новую пандемию

Биологи Ливерпульского университета провели исследование животных, чтобы выяснить, какие из них могут вызвать новую вспышку COVID-19.

Для того, чтобы выявить потенциальных носителей штаммов уже существующих вирусов учёные разработали модель прогнозирования с помощью искусственного интеллекта.

Задача заключалась в том, чтобы понять, какой из 876 потенциальных видов млекопитающих может содержать один или несколько из возможных 411 штаммов. Для этого биологи выделили те виды животных, которые могут быть носителями нескольких штаммов, так как в таких случаях вирусы способны мутировать.

В число подозреваемых вошли: обыкновенные ежи, европейские кролики, верблюды, некоторые виды приматов, домашние свиньи и кошки.

Полученные в результате исследования данные помогут проводить тщательный мониторинг того, как и где представители дикой природы сталкиваются с людьми.

Также учёные утверждают, что именно безрассудная деятельность человека является причиной передачи вирусов от животных к людям.